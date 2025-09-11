Керівник команди Red Bull Лоран Мекіс в інтерв’ю виданню Autosprint поділився думками щодо перспектив австрійського колективу після зміни технічного регламенту у Формула-1.

Це справжній Еверест, але ми підходимо до нього з тією ж філософією, що й уся компанія Red Bull. Вона вміє підкорювати вершини. У нас є все необхідне, щоб пройти цей шлях якнайшвидше, але ми не будуємо ілюзій — не очікуємо перемог уже у 2026 році.

У сучасній Формулі-1 тільки Red Bull вдалося створити команду з нуля і стати чемпіоном, а також самостійно розробити силову установку. Чітких строків немає, але ми здатні на все.