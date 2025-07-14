Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер оцінив шанси Макса Ферстаппена стати чемпіоном у сезоні-2025. Слова німця наводить f1analytic.com:

Ми знову побачили, що в дощових умовах дуже важливо ретельно підбирати налаштування боліда, щоб він взагалі міг нормально працювати. І так, за дощових умов для Ферстаппена все пішло зовсім не так, як планувалося.

Боротьба за титул для Ферстаппена закінчена. Ви самі могли бачити, як він був засмучений. Думаю, ці гонки вплинули на Ферстаппена і з точки планів на майбутнє. І мені дуже цікаво, яке рішення він ухвалить.