Денис Сєдашов

44-річний іспанський пілот Aston Martin Фернандо Алонсо, розповів, коли планує визначитися зі своїм майбутнім у великому спорті. Легендарний гонщик не поспішає з вибором і збирається присвятити першу половину сезону оцінці власних сил.

За словами пілота, на його рішення впливатимуть не лише здобуті очки в заліку, а й загальне психологічне та фізичне навантаження. Слова наводить F1-Insider.

Чим довше я зможу почекати [перед прийняттям рішення], тим краще. Я маю намір зачекати до вересня, щоб зробити вибір. Не думаю, що все залежатиме виключно від результатів у чемпіонаті. Мені потрібно подивитися, як я почуваюся, наскільки мотивований, як сильно на мене впливають перельоти, маркетинг і все, що відбувається поза трасою. Фернандо Алонсо

