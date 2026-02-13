Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс заявив, як зміна технічного регламенту вплине на гонки у Королеві автоспорту. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Старти стануть набагато складнішими. Тепер у машинах є турбонаддув. Раніше для оптимальної роботи турбонаддува ми використовували батарею, і двигун на старті відмінно спрацьовував, використовуючи батарею та ДВЗ. Нині все стало набагато складніше. Як тільки ти починаєш використовувати батарею в будь-якій ситуації, ти витрачаєш дуже багато енергії, якої потім може не вистачити на дистанцію всього кола.

Тобто ти можеш провести старт, але на трасах на зразок Мексики в результаті батарея може розрядитись ще до того, як ви доїдете до першого повороту. Тож будуть складнощі. Хоча, звичайно, зараз працювати з цим складніше, тому що турбіна поки не налаштована оптимальним чином, а заряду батареї може не вистачати для того, щоб компенсувати тимчасові втрати потужності.