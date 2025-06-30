Денис Сєдашов

Виконавчий директор Mercedes Тото Вольфф прокоментував невдалий виступ своєї команди на Гран-прі Австрії, де боліди відстали від лідерів майже на хвилину.

За словами Вольффа, траса в Шпільберзі виявилася не надто придатною для їхньої машини – поєднання спеки, швидкісних поворотів і абразивного покриття не зіграло на користь. Слова наводить сайт Ф-1.

Минулого року ми виграли гонку в Австрії, тоді були на відстані 10–15 секунд від лідерів. А зараз – хвилина. Це виходить за межі нормального перебігу сезону. Тото Вольф

Керівник команди зазначив, що «Мерседес» активно експериментує з налаштуваннями боліда:

Ми тестуємо різні конфігурації балансу та поведінки машини на трасі. Це частина нашого пошуку, але результат у Шпільберзі був занадто слабким. Тото Вольф

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