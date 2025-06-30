Вольфф пояснив провал Mercedes в Австрії: «Відставання на хвилину — це ненормально»
Виконавчий директор вважає, що команда пережила провальний етап у Шпільберзі
близько 2 годин тому
Виконавчий директор Mercedes Тото Вольфф прокоментував невдалий виступ своєї команди на Гран-прі Австрії, де боліди відстали від лідерів майже на хвилину.
За словами Вольффа, траса в Шпільберзі виявилася не надто придатною для їхньої машини – поєднання спеки, швидкісних поворотів і абразивного покриття не зіграло на користь. Слова наводить сайт Ф-1.
Минулого року ми виграли гонку в Австрії, тоді були на відстані 10–15 секунд від лідерів. А зараз – хвилина. Це виходить за межі нормального перебігу сезону.
Керівник команди зазначив, що «Мерседес» активно експериментує з налаштуваннями боліда:
Ми тестуємо різні конфігурації балансу та поведінки машини на трасі. Це частина нашого пошуку, але результат у Шпільберзі був занадто слабким.
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