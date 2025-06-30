Володимир Кириченко

Формула-1 оголосила про продовження контракту на проведення Гран-прі Австрії. Про це повідомляє прес-служба Ф1.

Гран-прі Австрії залишиться в календарі Формули-1 до 2041 року включно – відповідну довгострокову угоду підписано з промоутером етапу Projekt Spielberg GmbH & Co KG.

Австрійський етап у Формулі-1 проводився 37 разів, а перша гонка відбулася ще у 1964 році.

Траса Red Bull Ring уперше прийняла Гран-прі у 1970-му. У 2004 році етап зник із календаря, але у 2014 році знову повернувся до Ф1.

Гран-прі Австрії цього року проходило з 27 до 29 червня.

Результати Гран-прі Австрії.