34 очка Флегга не врятували Даллас від поразки у матчі з Х’юстоном, Міннесота розбила Мемфіс
Шарлотт переміг Сан-Антоніо
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Сан-Антоніо 111:106 (26:30, 35:17, 24:28, 26:31)
Шарлотт: Міллер (26 + 8 підбирань), Болл (16 + 8 підбирань + 8 передач), Бріджес (14), Кніппел (13), Діабате (12 + 10 підбирань + 6 передач) – старт; Секстон (21), Колкбреннер (6), Г. Вільямс (3), Грін (0), Джеймс (0).
Сан-Антоніо: Касл (16 + 9 передач), Вембаньяма (16 + 8 підбирань), Шемпені (13), Васселл (13), Фокс (11 + 7 передач) – старт; Гарпер (20), Барнс (11), К. Джонсон (6), Корнет (0).
Індіана – Атланта 129:124 (35:39, 45:34, 23:27, 26:24)
Індіана Нембхард (26 + 10 передач), Сіакам (25), Несміт (23), Вокер (11 + 10 підбирань), Ферфі (0) – старт; Хафф (16), Матурін (14), Шеппард (8 + 7 підбирань), Макконнелл (6), Джексон (0).
Атланта: Джонсон (33 + 12 підбирань + 10 передач), Александер-Вокер (21), Гуйє (15), Деніелс (8 + 7 підбирань + 7 передач), Рісаше (7) – старт; Макколлум (18), Кісперт (11), Кеннард (11), Колоко (0).
Філадельфія – Новий Орлеан 124:114 (31:33, 36:21, 20:27, 37:33)
Філадельфія: Ембіід (40 + 11 підбирань + 5 втрат), Убре (19 + 10 підбирань), Максі (18 + 8 передач), Еджкомб (15), Барлоу (8) – старт; Маккейн (12), Вотфорд (5), Граймс (4), Бона (3), Вокер (0).
Новий Орлеан: Бей (34), Мерфі (19 + 9 підбирань), Вільямсон (11), Куїн (9), Джонс (5) – старт; Фірс (12), Альварадо (10), Міссі (7 + 8 підбирань + 4 блок-шоти), Піві (5), Маткович (2).
Маямі – Чикаго 118:125 (25:31, 38:25, 21:35, 34:34)
Маямі: Ларссон (22 + 7 підбирань), Адебайо (21 + 11 підбирань), Віггінс (17), Гарднер (12 + 11 підбирань), Якучіоніс (6) – старт; Хакес (20 + 7 передач), Сміт (8 + 6 передач), Фонтеккйо (8), Веєр (2), Йович (2).
Чикаго: Досунму (29 + 8 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Бузеліс (21 + 8 підбирань + 8 втрат), Окоро (20), Вільямс (15), Гертер (9 + 7 підбирань) – старт; Картер (11), Террі (9 + 7 передач), Кавамура (6), Філліпс (3), Олбрич (2).
Мемфіс – Міннесота 114:131 (21:30, 28:28, 30:39, 35:34)
Мемфіс: Джером (20 + 6 передач), Веллс (15), Кауард (8), В. Вільямс (8), Лендейл (7 + 8 підбирань) – старт; Джексон (19), Проспер (13), Колдуелл-Поуп (12), Смолл (7 + 6 передач), Спенсер (5).
Міннесота: Едвардс (33), Рендл (27 + 7 підбирань + 7 передач), Макденіелс (20), Дівінченцо (11), Гобер (9 + 16 підбирань) – старт; Рід (20 + 9 підбирань), Кларк (5), Хайленд (4), Беранже (2), Конлі (0).
Х’юстон – Даллас 111:107 (31:28, 28:23, 28:31, 24:25)
Х’юстон: Томпсон (21 + 8 підбирань + 9 передач), Сміт (19 + 7 підбирань), Ісон (17 + 7 підбирань), Шенгюн (14 + 15 підбирань + 7 передач), Дюрант (13 + 8 передач) – старт; Окоги (13), Капела (6), Шеппард (6), Фінні-Сміт (2).
Даллас: Флегг (34 + 11 підбирань), Геффорд (16 + 11 підбирань), Крісті (11), Вашингтон (9), Маршалл (8 + 8 підбирань) – старт; Вільямс (13), Томпсон (9), Калеб Мартін (4), Сіссе (3), Пауелл (0), Нембхард (0).