Юта Михайлюка зазнала чергової поразки, тріпл-дабл Дончича допоміг Лейкерс
Нью-Йорк розгромив Портленд
близько 1 години тому
Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройдуть дев'ять матчів.
Денвер обіграв Кліпперс (122:109). Центровий Наггетс Нікола Йокіч повернувся у стрій і набрав 31 очко та 12 підбирань за 24,5 хвилини.
Лейкерс розгромили Вашингтон (142:111) завдяки 37 очкам, 11 підбиранням і 13 передач Луки Дончича. Після першої половини зустрічі на рахунку словенця вже був тріпл-дабл.
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Лейкерс 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)
Бостон – Сакраменто 112:93 (40:25, 32:21, 17:20, 23:27)
Нью-Йорк – Портленд 127:97 (37:22, 22:27, 28:20, 40:28)
Новий Орлеан – Мемфіс 114:106 (28:32, 30:29, 35:15, 21:30)
Орландо – Торонто 130:120 (29:28, 21:29, 36:42, 44:21)
Денвер - Кліпперс 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29)
Фінікс – Клівленд 126:113 (26:25, 26:22, 45:32, 29:34)
Юта – Бруклін 99:109 (26:27, 26:27, 29:29, 18:26)
Голден Стейт – Детройт 124:131 (37:45, 27:32, 31:31, 29:23)