Олег Гончар

Захисник Даллас Маверікс Купер Флегг набрав 49 очок у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Шарлотт Горнетс (121:123) та встановив новий рекорд ліги за результативністю серед гравців, яким не виповнилося 20 років.

19-річний Флегг перевершив попереднє досягнення Кліффа Робінсона, який у 1980 році у такому ж віці набрав 45 очок. У цій грі баскетболіст продемонстрував виняткову ефективність, реалізувавши 20 з 29 кидків з гри, що стало його особистим рекордом. Також він оформив дабл-дабл, додавши 10 підбирань.

Попри поразку Далласа, саме Флегг був ключовою фігурою матчу. Захисник узяв на себе лідерську роль в атаці, регулярно набирав очки в складних ситуаціях і тримав команду в боротьбі до фінальних секунд зустрічі.

У грудні, ще у віці 18 років, Флегг уже вписав своє ім’я в історію НБА, ставши наймолодшим гравцем ліги, який набрав 40 очок у матчі. Тоді він перевершив рекорд Леброна Джеймса.