Айверсон назвав топ-5 найкращих баскетболістів в історії НБА
Легенда баскетболу поділився своїм рейтингом
близько 1 години тому
Аллен Айверсон
Член Зали слави баскетболу та 11-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА Аллен Айверсон в інтерв’ю CBS News склав рейтинг п’яти найкращих баскетболістів в історії ліги.
Топ-5 від Айверсона:
Майкл Джордан
Леброн Джеймс
Кобі Браянт
Шакіл О’Ніл
Айверсон зі всіх відзначив гру Стефена Каррі, додавши, що ніколи в житті не бачив нічого подібного.
50-річний Айверсон дебютував у НБА в 1996 році та виступав до 2010 року за клуби Філадельфія Сіксерс, Денвер Наггетс, Детройт Пістонс, Мемфіс Гріззліс.
