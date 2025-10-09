Олег Гончар

Член Зали слави баскетболу та 11-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА Аллен Айверсон в інтерв’ю CBS News склав рейтинг п’яти найкращих баскетболістів в історії ліги.

Топ-5 від Айверсона:

Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобі Браянт Стефен Каррі Шакіл О’Ніл

Айверсон зі всіх відзначив гру Стефена Каррі, додавши, що ніколи в житті не бачив нічого подібного.

50-річний Айверсон дебютував у НБА в 1996 році та виступав до 2010 року за клуби Філадельфія Сіксерс, Денвер Наггетс, Детройт Пістонс, Мемфіс Гріззліс.