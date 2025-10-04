Каррі: «Момент завершення кар’єри стає все ближчим»
Розігруючий розповів про те, як змінилося його ставлення до баскетболу з віком
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон НБА та легенда Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі поділився думками щодо власного майбутнього у баскетболі. Слова наводить ESPN.
Коли я збираюся завершити кар’єру? Поняття не маю. Просто знаю, що цей момент стає все ближчим. Це питання прийняття: чим частіше я про це говорю, тим більше ціную те, що маю зараз. Зізнаюся, мені потрібно трохи більше часу на розминку та відновлення, але це радше привілей, яку я заслужив, віддавши грі всі сили. Не хочу ставити собі жодних часових рамок – просто відчуваю, що все стало швидкоплиннішим.
