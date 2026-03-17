Азербайджан - Україна: анонс останнього матчу кваліфікації Євробаскету-2027 для жіночої збірної
Сьогодні, 17 березня, в Баку українки зіграють проти аутсайдера групи Е – матч не вплине на турнірне становище, але визначить ключові умови для виходу в наступний раунд
17 березня, жіноча збірна України проведе заключний, шостий, матч кваліфікації Євробаскету-2027 у групі Е. Суперником буде збірна Азербайджану.
Матч відбудеться в Баку на арені Baku Sports Palace. Початок – о 17:00 за київським часом. Трансляція – на Київстар ТБ.
У поточному ігровому вікні збірна України зазнала двох поразок: від Чорногорії (61:79) та Болгарії (66:81). Після цих результатів українки посідають третє місце в групі Е і залишаться на цій позиції незалежно від результату гри в Баку. Азербайджан, який програв усі п’ять попередніх матчів, фінішує четвертим.
Згідно з регламентом, до другого етапу кваліфікації вийдуть дві найкращі команди групи, а також найкращі збірні, що посіли треті місця в своїх групах. Оскільки результат матчів з останньою командою групи не враховується, сьогоднішня гра не має турнірного значення для визначення місця в групі.
Жіноча збірна України зберігає шанси на вихід до наступного раунду відбору. Для цього необхідно:
- поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем
- поразка Швейцарії від Австрії
До заявки збірної України на гру проти Азербайджану увійшли 12 гравчинь:
- Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія)
- Юлія Гутевич (Будівельник, Україна)
- Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль)
- Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція)
- Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія)
- Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна)
- Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна)
- Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина)
- Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія)
- Анастасія Ковтун (Слованка, Чехія)
- Карина Панчук (Шаморін, Словаччина)
- Поліна Тупало (ТТТ Рига Джуніорс, Латвія)