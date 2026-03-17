Олександр Сукманський

17 березня, жіноча збірна України проведе заключний, шостий, матч кваліфікації Євробаскету-2027 у групі Е. Суперником буде збірна Азербайджану.

Матч відбудеться в Баку на арені Baku Sports Palace. Початок – о 17:00 за київським часом. Трансляція – на Київстар ТБ.

У поточному ігровому вікні збірна України зазнала двох поразок: від Чорногорії (61:79) та Болгарії (66:81). Після цих результатів українки посідають третє місце в групі Е і залишаться на цій позиції незалежно від результату гри в Баку. Азербайджан, який програв усі п’ять попередніх матчів, фінішує четвертим.

Згідно з регламентом, до другого етапу кваліфікації вийдуть дві найкращі команди групи, а також найкращі збірні, що посіли треті місця в своїх групах. Оскільки результат матчів з останньою командою групи не враховується, сьогоднішня гра не має турнірного значення для визначення місця в групі.

Жіноча збірна України зберігає шанси на вихід до наступного раунду відбору. Для цього необхідно:

поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем

поразка Швейцарії від Австрії

До заявки збірної України на гру проти Азербайджану увійшли 12 гравчинь: