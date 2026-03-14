Жіноча збірна України поступилася Болгарії у відборі на Євробаскет-2027
близько 3 годин тому
Фото: FIBA
Жіноча збірна України з баскетболу програла Болгарії у виїзному матчі відбору на Євробаскет-2027.
Долю зустрічі визначила перша чверть, яку українки програли — 10:22. Болгарки тиснули пресингом і вдало реалізовували свої кидки. У другій половині гри Україна діяла впевненіше і навіть виграла останню чверть, але наздогнати суперниць не змогла.
Найкращою у складі нашої збірної стала Аліна Ягупова, яка набрала 24 очки.
Євробаскет-2027. Жінки Кваліфікація, Група Е
Болгарія — Україна 81:66 (22:10, 26:22, 21:15, 12:19)
Наступний матч відбору синьо-жовті проведуть 17 березня проти Азербайджану.
