Кваліфікація Євробаскету-2027: жіноча збірна України поступилася Чорногорії
Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко
близько 3 годин тому
Жіональна жіноча збірна України провела черговий матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2027. У номінально домашньому поєдинку, що пройшов у Ризі, підопічні Євгена Мурзіна програли національній команді Чорногорії.
Долю зустрічі було вирішено у заключній чверті. Якщо після трьох десятихвилинок боротьба залишалася рівною, то в останньому ігровому відрізку синьо-жовті поступилися, набравши лише 8 очок проти 23 у суперниць.
Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Аліна Ягупова, яка набрала 31 очко.
Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група Е
Україна – Чорногорія – 61:79 (21:28, 17:10, 15:18, 8:23)
Наступні матчі відбору українки проведуть 14 та 17 березня — проти Болгарії та Азербайджану.
Суперліга: Дніпро та Запоріжжя здобули перемоги в Луцьку.