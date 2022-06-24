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Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»

Рівно чотири місяці тому українці прокинулися від вибухів
Баскетбол Збірна України
09:38
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Фото: ФБУ

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс розповів прес-службі ФБУ, що повномасштабне вторгнення росії на територію нашої країни впливає на виконавців національної команди:

У гравців дуже багато патріотизму і хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні. У нас багато бажання, азарту, агресивності та патріотизму і важливо, щоб ми це контролювали. Щоб ми все це направили у правильне русло, щоб зробили все заради перемоги. І дуже хочу сподіватия, що арена в Ризі буде переповненою і глядачі нас гнатимуть вперед. Важливо зберегти все те, про що я сказав, але зіграти при цьому з холодною головою.

Нагадаємо, що збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольні матчі напередодні кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Айнарс Багатскіс збірна України (баскетбол)

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