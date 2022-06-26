Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
TOTAL COMBAT
12:15
Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 3. Хунгароринг (Угорщина)

Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»

Спеціаліст зазначив, що команда приймала багато неправильних рішень у другій половині матчу
Баскетбол Збірна України
11:46
Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс в коментарі прес-службі ФБУ прокоментував поразку в контрольному матчі проти Португалії (76:77).

«Було цікаво подивитися, на що ми здатні і над чим потрібно більше працювати, особливо в ситуації, коли баскетболісти грають на важких ногах. У всіх гравців різні кондиції, тому що вони мали різний ігровий час в клубах. Те, що ми побачили на майданчику, приблизно те й очікувалося. Ми дуже намагаємося, але іноді навіть занадто, більше граючи ногами і емоціями, ніж головою. Особливо сьогодні це було зрозуміло, коли з - за тренерських рішень не грали Лукашов і Бобров і нам не вистачало свіжості в задній лінії.

У другій половині у нас було багато неправильних рішень в атаці, технічного шлюбу. Суперник взяв 19 підборів на нашому щиті і виконав на 20 кидків більше – команда Португалії грала дуже агресивно. Ми трохи попливли в другій частині гри. У четвертій чверті був момент, коли ми чотири рази втратили м'яч на веденні. Ми просто менше кидали і більше помилялися. Так що нам потрібно навчитися приймати правильні рішення, на чому зараз і зосереджуємося. Як я вже говорив, не вистачає гравців, які брали лідерські ролі на себе і таких гравців шукаємо в поточній ситуації.

Ми відчували нові варіанти гри, які точно будемо використовувати в майбутніх матчах. Радує те, що гравці їх швидко підхоплюють, але ще раз скажу, що ми краще граємо по ситуації і приймаємо правильні і хороші рішення. Протягом решти днів ми будемо над цим працювати. Команда повинна бути спокійніше на паркеті незалежно від суперника і рахунки на табло. У баскетболі виграє той, хто менше помиляється».

Раніше збірна України виграла контрольний матч у Словаччині.

Нагадаємо, збірна України в Ризі зіграє домашні матчі відбору на ЧС-2023 проти Грузії (1 липня) і Іспанії (7 липня), а 4 липня національна команда в Скоп'є буде протистояти Північній Македонії.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Айнарс Багатскіс збірна України (баскетбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Баскетбол Збірна України
25 червня 09:21
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Баскетбол Збірна України
24 червня 09:38
Збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольних матчі
Збірна України прибула до Португалії, де зіграє два контрольних матчі
Баскетбол Збірна України
23 червня 19:52
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Баскетбол Збірна України
22 червня 13:29
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Баскетбол Збірна України
20 червня 22:35
Збірна України завершила перший етап підготовки до матчів відбору на ЧС-2023
Збірна України завершила перший етап підготовки до матчів відбору на ЧС-2023
Баскетбол Збірна України
13 червня 15:56

Новини: Баскетбол

Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Збірна України
11:46
Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
НБА
08:36
Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі
Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі
Збірна України
25 червня 23:02
Грегг Попович залишиться в «Сан-Антоніо» на наступний сезон
Грегг Попович залишиться в «Сан-Антоніо» на наступний сезон
НБА
25 червня 19:20
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Збірна України
25 червня 09:21
«Миколаїв» може зникнути з баскетбольної мапи України
«Миколаїв» може зникнути з баскетбольної мапи України
Суперліга
24 червня 15:18
Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна»
Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна»
НБА
24 червня 09:40
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Збірна України
24 червня 09:38
«Нью-Йорк» обміняв Кембу Уокера в «Детройт»
«Нью-Йорк» обміняв Кембу Уокера в «Детройт»
НБА
24 червня 08:15
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
07:46
Всі новини