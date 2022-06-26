Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс в коментарі прес-службі ФБУ прокоментував поразку в контрольному матчі проти Португалії (76:77).



У другій половині у нас було багато неправильних рішень в атаці, технічного шлюбу. Суперник взяв 19 підборів на нашому щиті і виконав на 20 кидків більше – команда Португалії грала дуже агресивно. Ми трохи попливли в другій частині гри. У четвертій чверті був момент, коли ми чотири рази втратили м'яч на веденні. Ми просто менше кидали і більше помилялися. Так що нам потрібно навчитися приймати правильні рішення, на чому зараз і зосереджуємося. Як я вже говорив, не вистачає гравців, які брали лідерські ролі на себе і таких гравців шукаємо в поточній ситуації.

Ми відчували нові варіанти гри, які точно будемо використовувати в майбутніх матчах. Радує те, що гравці їх швидко підхоплюють, але ще раз скажу, що ми краще граємо по ситуації і приймаємо правильні і хороші рішення. Протягом решти днів ми будемо над цим працювати. Команда повинна бути спокійніше на паркеті незалежно від суперника і рахунки на табло. У баскетболі виграє той, хто менше помиляється».