Головний тренер чоловічої команди України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився в інтерв’ю ФБУ про підготовку команди до ігор з Іспанією у кваліфікації чемпіонату світу-2027:

Як завжди на тренуваннях можна побачити емоції, бажання – можливо іноді навіть занадто на перших двох тренуваннях. У вівторок вранці збиралися вже майже всі і ми почали повторювати те, над чим ми працювали в першому ігровому вікні. Також торкнулися нових речей в захисті та нападі і ввечері проведемо вже перше тренування в контакті. У нас буде три таких тренування, в яких ми маємо підготуватися до бою.

Щодо травми Іссуфа Санона, не хочу вдаватися деталей, але він випав з гри. Він хотів грати, хотів бути тут. І ще вчора ми мали вдвох летіти в Ригу з Польщі, але через травму, або можна сказати проблем зі здоровʼям, він не може допомогти нам в цьому вікні.

Ми не можемо багато змінити у порівнянні з минулим ігровим вікном. Тоді нам не вистачало болхендлерів, зараз у мене є Зотов, він здоровий, Лукашов повертається до збірної після перерви. Він у гарній формі, грає тут в Латвії. Але головне, що ми зберегли ключових гравців із минулого вікна і будемо будувати нашу гру з Іспанією, відштовхуючись від попереднього вікна.

Все що нам потрібно в цих матчах – це агресивність, фізичний баскетбол, адже Іспанія це така команда, яка поважає тільки фізичну гру. Якщо дозволити їм грати у вільний баскетбол, шансів досягти успіху в матчах з ними немає.

Щодо нашого дебютанта Данііла Шеліста, він цікавий гравець, який робить перші кроки в професійному баскетболі, виступаючи в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Перші враження від нього – він дуже професійний та серйозний хлопець. Він знає, що він хоче отримати від баскетболу, що він хоче отримати від життя і це перше і найважливіше, що треба для успішної професійної кар’єри.

Я знаю більшість гравців з їхнього складу і взагалі іспанський баскетбол не потребує додаткового представлення. Іспанська ліга, на мою думку, найкраща в Європі. Не знаю, як ще на цьому наголосити, але знову скажу, що ми маємо бути готовими до чоловічого баскетболу і активно вступати в контакт. Наскільки це можливо.

Я насолоджуюся часом у збірній. За своє життя я тренував збірні України та Латвії і емоції, які можна отримати в національній збірній, вони особливі та їх нічим замінити не можна.