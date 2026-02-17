Денис Сєдашов

Тренерський штаб збірної Іспанії з баскетболу оголосив склад на два матчі проти національної команди України у рамках другого кваліфікаційного вікна чемпіонату світу 2027 року.

Головний тренер іспанців Чус Матео викликав до табору команди 16 баскетболістів. З них 14 гравців вирушать до Риги, де відбудеться перший поєдинок проти збірної України. Порівняно з листопадовим вікном, у заявці відбулося одразу шість змін.

Зокрема, до складу повернувся чемпіон світу 2019 року та бронзовий призер Євробаскету-2017 П’єр Оріола.

Заявка збірної Іспанії

Ізан Альманса (Реал Мадрид)

Франсіс Алонсо (Ріо Бреоган)

Ферран Бассас (Манреса)

Пеп Бускетс (Жирона)

Альваро Карденас (Перістері)

Луїс Коста (Гранада)

Хайме Фернандес (Тенеріфе)

Мігель Гонсалес (Сарагоса)

Фран Герра (Тенеріфе)

Серхі Мартінес (Жирона)

Айзек Ногес (Валенсія)

П'єр Оріола (Манреса)

Оріоль Паулі (Леріда)

Алекс Рейес (Манреса)

Ерік Віла (Гран-Канарія)

Санті Юста (Сарагоса)

Водночас Іспанія не зможе розраховувати на кількох ключових виконавців через травми. До списку відсутніх увійшли капітан Альберто Діас (його обов’язки виконуватиме Хайме Фернандес), досвідчений форвард Мікель Сальво, бігмен Грейт Особор і ветеран Дані Дієс.

