Олег Шумейко

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився про стан справ у національній команді. Слова наставника наводить basket.com.ua:

Зараз у збірній України відбувається певна зміна поколінь. Є хороший баланс.

У хокеї Кіров Ліпманс колись ставив перед хокейною командою конкретну мету перед кожним турніром. Як там в Україні?

Скільки разів ця мета була досягнута? Цілі необхідні, бо без них нічого в житті не досягнеш. Вони мають бути високими, але й об’єктивними. Сумно це визнавати, але в професійному спорті гроші визначають багато. Багато команд «купують» чемпіонські титули.

Якщо є близько десяти команд, які набирають однакову кількість талантів, то треба дивитися на побічні речі. З невеликим бюджетом не можна сказати, що ми зараз усіх виграємо. Зазвичай я згадую українським гравцям збірну Латвії, які почали свій шлях з Лукою Банкі саме з цього турніру (прекваліфікації ЧС). Скажіть, чому ми (збірна України) не можемо зіграти до п’ятого місця на чемпіонаті світу? Назвіть одну причину… Ви повинні самі ставити перед собою цілі! Цілі, які ставлять ЗМІ чи федерації, швидше за все, байдужі гравцям.

Кожен гравець має самоповагу та любов до себе. Якщо ти не ставив перед собою цілей, ти не зможеш себе показати та продати. Жагарс був доказом цього на чемпіонаті світу, коли після турніру отримав контракт з хорошим клубом.

Ви згадали, що цілі мають бути об’єктивними. Яка ваша мета?

Я не був на чемпіонаті світу. Коли я залишав збірну Латвії, мені надійшла пропозиція від Ірану одразу поїхати на чемпіонат світу. Я відмовився, бо вони підтримують агресора Росію. Я хочу поїхати на чемпіонат світу!

Нагадаємо, що у першому раунді кваліфікації ЧС-2027 «синьо-жовті» зіграють з Іспанією, Грузією та Данією.