Олег Шумейко

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров в інтерв’ю ФБУ висловився про суперників у кваліфікації чемпіонату світу-2027:

Як ви оцінюєте цю кваліфікаційну групу: Данія, Грузія і Іспанія – наші суперники в групі А кваліфікації до чемпіонату світу?

Я думаю, що все буде залежати від того, яка команда буде на цих вікнах, хто з хлопців зможе приїхати і грати. Тому Грузію ми вже давно знаємо, проти них багато дуже грали, і це буде не виключення, що вони будуть намагатися приїжджати основним складом, тобто і гравці Євроліги будуть приїжджати. Але ми маємо грати проти кожної команди так, як завжди: виходити й битися до кінця.

Ми вже показували, що ми можемо грати з різними суперниками, ми можемо грати на гарному рівні, і сподіваюся, що ми зможемо вийти на друге місце в нашій групі.

Останній раз ми перемагали Іспанію у Києві і мені б дуже хотілося, щоб швидше вже закінчилася війна і ми змогли зібрати наших вболівальників та зіграти вдома. Останні матчі ми граємо в Ризі як на домашньому майданчику, але хотілося б повернутися і вже зіграти вдома.

Як ви вважаєте, зважаючи на те, що вже в кінці листопада почнеться перший раунд європейської кваліфікації, хто із легіонерів і тим більше з-за океану ще спроможні будуть приїхати допомогти?

Ми розуміємо, щоб виконати ту задачу, яка в нас є, нам потрібні всі!

Тому, я думаю, що доїде Артем Пустовий, і сподіваюся, що може доїхати Володимир Герун. Також може доїхати Богдан Близнюк, якого ми не побачили на цьому вікні. Буде в строю Віталій Зотов та всі хлопці, які не змогли попри свої травми приїхати.

Будемо грати та битися за кожне очко, тому що якщо ми займемо друге або третє місце, в наступному раунді буде це теж рахуватися.

Нагадаємо, що у прекваліфікації ЧС-2027 українці здобули 3 перемоги у чотирьох матчах.