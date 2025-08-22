Форвард збірної України В’ячеслав Бобров прокоментував ФБУ перемогу над Словаччиною у прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

Вони намагалися нав'язувати свою гру, їм потрібно було перемогти, щоб вийти в наступний раунд.

Якщо не помиляюсь, їм було достатньо виграти два очки, щоб вийти на друге місце і вийти в наступний раунд. Але, хвилина за хвилиною, ми намагалися нав'язати свій баскетбол. Чудову гру вчора показав Олександр Ковляр і повів за собою.

Десь у третій чверті вони нас навздогнали, хоча у нас була перевага. В четвертій чверті ми вже дотискали їх і довели до перемоги.

У нас була перша гра зі Швейцарією і ми несподівано тоді програли з різницею в два очки. Тоді це якось вплинуло взагалі на психологічний, моральний стан команди? Були тоді впевнені, що після цієї невдачі ми все одно подолаємо прекваліфікацію і з першого місця вийдемо?

Одразу після гри ми зібралися в роздягальні і Айнарс сказав, що ми програли перший матч.

Так, це було сумно для нас, але в цьому немає нічого страшного, тому нам потрібно було просто йти далі й грати. Тренер вірив в те, що ми робили і на тренуваннях ми почали більше відпрацьовувати ті моменти, в яких у нас не вийшло у першому матчі. І, як ви бачили, з кожною грою ми додавали.

В останній ми майже забили 100 очок, в перших двох ми забили більше 70. Виконали завдання й це вже добра подія, добра новина.

Наскільки ви задоволені якістю гри команди в останніх поєдинках? Команда вже виглядала непогано, але відносно максимуму можливостей цієї команди, наскільки зараз продемонстрували своє вміння?

Вважаю, що ми непогано зіграли ці останні три матчі.

Команда набрала хід й кожен з хлопців, хто виходив на майданчик, додавав енергію і намагався додати команді ту частину, якої не вистачало. Вважаю, що всі хлопці дуже гарно попрацювали й був гарний настрій в команді, тому ми й вийшли в наступний раунд. Наступний раунд в нас Грузія та Іспанія і з цими командами ми вже грали.

Визначені суперники «синьо-жовтих» у першому раунді кваліфікації ЧС-2027.