Олег Гончар

22 січня рада директорів Барселони ухвалила низку рішень щодо діяльності клубу.

Одним із ключових рішень стала ратифікація продовження ліцензії на участь чоловічої першої команди з баскетболу в Євролізі на наступні 10 сезонів — до завершення сезону 2035/36. Про це клуб повідомив на офіційному сайті.

У заяві зазначається, що рада директорів підтвердила прагнення клубу постійно брати участь у найпрестижніших змаганнях, які існують.

Барселона є одним із клубів-засновників організації Euroleague Basketball, яка з 2000 року керує Євролігою після відокремлення від FIBA.

Раніше журналіст Ернест Масія повідомляв, що Барселона підпише угоду з Євролігою про продовження участі, однак клуб водночас залишатиметься відкритим до проєкту NBA Europe.

У листопаді 2025 року виконавчий директор NBA Europe Джордж Айвазоглу заявив, що потенційною датою запуску нової ліги розглядають жовтень 2027 року. Серед можливих команд-учасниць була названа Барселона.