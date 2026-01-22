Барселона на 10 років продовжила участь в Євролізі
Каталонці підтвердили участь у турнірі до 2036 року.
29 хвилин тому
22 січня рада директорів Барселони ухвалила низку рішень щодо діяльності клубу.
Одним із ключових рішень стала ратифікація продовження ліцензії на участь чоловічої першої команди з баскетболу в Євролізі на наступні 10 сезонів — до завершення сезону 2035/36. Про це клуб повідомив на офіційному сайті.
У заяві зазначається, що рада директорів підтвердила прагнення клубу постійно брати участь у найпрестижніших змаганнях, які існують.
Барселона є одним із клубів-засновників організації Euroleague Basketball, яка з 2000 року керує Євролігою після відокремлення від FIBA.
Раніше журналіст Ернест Масія повідомляв, що Барселона підпише угоду з Євролігою про продовження участі, однак клуб водночас залишатиметься відкритим до проєкту NBA Europe.
У листопаді 2025 року виконавчий директор NBA Europe Джордж Айвазоглу заявив, що потенційною датою запуску нової ліги розглядають жовтень 2027 року. Серед можливих команд-учасниць була названа Барселона.