Євроліга. Лень допоміг Реалу обіграти Барселону, Валенсія поступилася Фенербахче
Хапоель переміг АСВЕЛ
близько 1 години тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Фенербахче – Валенсія 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21)
Фенербахче: Де Коло (16+1+3), Меллі (12+3+2), Болдвін (11+5+4), Бостон (11+2 підбирання), Холл (10+3+1), Хортон-Такер (10+2+1), Біберович (7+4+5), Берч (3+4 підбирання), Янтунен (2+6+1).
Валенсія: Рюверс (17+5+1), Монтеро (14+3+5), Праділья (13+2+1), Тейлор (13+8 підбирань), Пуерто (8+1+1), Мур (7+1 підбирання), Бадіо (6+1+3), Томпсон (1+3+1), Де Ларреа (3 передачі), Кі (2 підбирання + 1 передача), Костелло (2 підбирання + 1 передача), Сако (1 підбирання + 1 передача).
АСВЕЛ – Хапоель Тель-Авів 73:81 (16:16, 22:15, 20:26, 15:24)
АСВЕЛ: Вотсон (17+3+5), Гаррісон (14+2 передачі), Ажінса (12+4+3), Ебуа (8), Ндіає (7+7+2), Лайті (6+3+2), Вотьє (4+3 підбирання), Атамна (3+1+1), Траоре (2+2 підбирання), Юртель (1 підбирання + 3 передачі).
Хапоель: Отуру (18+7 підбирань), Браянт (17+3+6), Джонс (12+2+3), Мотлі (10+3+2), Одіасе (8+5 підбирань), Міцич (6+1+4), Блекні (3+2 підбирання), Вейнрайт (3+3+1), Гінат (2), Малкольм (2+2 підбирання)
Реал Мадрид – Барселона 80:61 (21:14, 22:17, 20:16, 17:14)
Реал: Гаруба (16+3+1), Дек (12+1 підбирання), Хезонья (12+3 підбирання), Таварес (11+6 підбирань), Лайлс (9+3+3), Кампаццо (6+5 передач), Маледон (6+2+4), Абальде (2+1 передача), Лень (2+2 підбирання), Океке (2+8+1), Юль (1 підбирання + 3 передачі), Феліс (2 підбирання + 3 передачі).
Барселона: Брісуела (13+1 підбирання), Лапровіттола (12+1+3), Шенгелія (10+1+3), Саторанскі (9+3+1), Ернангомес (6+3 підбирання), Фалл (4+3 підбирання), Пантер (3+2 підбирання), Весели (2+3 підбирання), Парра (2+7+2), Норріс (2 підбирання).