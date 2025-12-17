Євроліга. Лень не врятував Реал від поразки від Мілана, Барселона обіграла Париж
Панатінаїкос переграв Фенербахче
близько 2 годин тому
Євроліга. Регулярний чемпіонат
Дубай – Маккабі 95:97 (30:23, 22:28, 14:28, 29:18)
Д: Райт 26 + 7 підбирань + 10 передач, Андерсон 18 + 6 підбирань, Петрушев 15 + 5 підбирань, Кабенгеле 12, Бертанс 11, Кондіч 7, Абасс 3, Аврамович 2, Каменяш 1
М: Хоард 21 + 6 підбирань, Соркін 17, Вокер 14 + 4 підбирань, Люндберг 13, Кларк 9 + 7 передач, Ліф 8, Блатт 6 + 5 передач, Сантос 4, Реймен 3, Бріссет 2
Фенербахче – Панатінаїкос 77:81 (16:17, 21:24, 20:9, 20:31)
Ф: Хортон-Такер 22 + 6 підбирань, Біберович 15, Болдуїн 11 + 5 підбирань + 7 передач, Колсон 10, Холл 8, Меллі 6 + 6 підбирань, Бако 3, Берч 2
П: Нанн 25 + 4 перехоплення, Осман 11, Ернангомес 9 + 5 підбирань, Мітоглу 7 + 6 підбирань, Слукас 7 + 7 передач, Юртсевен 7, Грант 6, Шортс 5, Фарід 4 + 7 підбирань
Хапоель – Црвена Звєзда 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19)
Х: Браянт 28 + 9 підбирань + 5 передач, Отуру 18 + 7 підбирань, Джонс 15, Мотлі 7, Блекні 5, Вайнрайт 5, Міцич 4 + 4 передачі, Гінат 2, Малкольм 0 + 11 підбирань
ЦЗ: Батлер 27 + 8 передач, Міллер-Макінтайр 13, Нвора 11 + 5 підбирань, Ожелейє 10, Ізунду 9 + 6 підбирань, Мотеюнас 4, Калінич 4
Олімпіакос – Валенсія 92:99 (27:25, 20:24, 29:18, 16:32)
О: Везенков 24 + 8 підбирань, Мілутінов 13 + 8 підбирань, Волкап 13 + 8 передач, Дорсі 11, Фурньє 9, Пітерс 8, Папаніколау 6, Нілікіна 5, Холл 3
В: Реуверс 21, Костелло 14, Монтеро 13 + 8 передач, Пуерто 13, Томпсон 12 + 6 передач, Праділья 10, Тейлор 7 + 5 передач, Мур 4 + 5 підбирань + 5 передач, Кей 3, Сако 2
Мілан – Реал 89:82 (23:21, 27:18, 16:21, 23:22)
М: Гудурич 22 + 5 підбирань, ЛеДей 14, Брукс 13, Елліс 10, Шилдс 10, Браун 8, Нібо 7 + 3 блок-шоти, Річчі 3, Букер 2
Р: Кампаццо 25 + 3 перехоплення, Лайлз 14 + 7 підбирань, Хезонья 11, Маледон 8, Абальде 7, Океке 7 + 7 підбирань, Дек 3, Феліз 3, Тавареш 2 + 5 підбирань, Лень 2
Париж – Барселона 69:85 (13:30, 16:22, 23:16, 17:17)
П: Хіфі 16, Роден 15, Докоссі 14 + 9 підбирань, Стівенс 12 + 5 підбирань, М’Байє 4, Робінсон 3 + 5 передач, Хоммес 2, Еррера 2, Файє 1 + 5 підбирань
Б: Пантер 21, Клайберн 19 + 12 підбирань, Брізуела 18, Ернангомес 13 + 6 підбирань, Парра 11 + 7 підбирань, Саторанські 2 + 5 передач, Кейл 1