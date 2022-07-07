Байден пообіцяв допомогти родині заарештованої у росії дворазової олімпійської чемпіонки

Також він відповість на лист Грайнер

Президент США Джо Байден разом із віце-президентом Камалою Харріс провели телефонну розмову з Шерелл, дружиною заарештованої у росії дворазової олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер, повідомляє Yahoo Sports.

Зазначимо, що у День незалежності США обвинувачена у контрабанді наркотиків Грайнер направила листа Байдену з проханням звільнити її. Потім дружина Бріттні висловила своє невдоволення через відсутність реакції Білого дому на ситуацію, що склалася.

Байден прочитав Шерелл чернетку його листа до Бріттні і запропонував свою підтримку їхній родині.

Також Шерелл дзвонили радник із національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар Ентоні Блінкен.

Грайнер, яка грала в Росії за УГМК, затримали 17 лютого в аеропорту Шереметьєво. Слідство звинуватило її в контрабанді наркотиків і незаконному перевезенні наркотичних речовин. За першою статтею американці загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі, а за другою від штрафу до трьох років колонії.

Нагадаємо, раніше у росії продовжили арешт Грейнер до 20 грудня.