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THE FOOTBALL REVIEW

Байден пообіцяв допомогти родині заарештованої у росії дворазової олімпійської чемпіонки

Також він відповість на лист Грайнер
Баскетбол В Європі
07:44
Байден пообіцяв допомогти родині заарештованої у росії дворазової олімпійської чемпіонки

Президент США Джо Байден разом із віце-президентом Камалою Харріс провели телефонну розмову з Шерелл, дружиною заарештованої у росії дворазової олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер, повідомляє Yahoo Sports.

Зазначимо, що у День незалежності США обвинувачена у контрабанді наркотиків Грайнер направила листа Байдену з проханням звільнити її. Потім дружина Бріттні висловила своє невдоволення через відсутність реакції Білого дому на ситуацію, що склалася.

Байден прочитав Шерелл чернетку його листа до Бріттні і запропонував свою підтримку їхній родині.

Також Шерелл дзвонили радник із національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар Ентоні Блінкен.

Грайнер, яка грала в Росії за УГМК, затримали 17 лютого в аеропорту Шереметьєво. Слідство звинуватило її в контрабанді наркотиків і незаконному перевезенні наркотичних речовин. За першою статтею американці загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі, а за другою від штрафу до трьох років колонії.

Нагадаємо, раніше у росії продовжили арешт Грейнер до 20 грудня.

Карен Агабекян
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Теги

Джо Байден Бріттні Грайнер

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