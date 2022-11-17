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Бродський і Волков стали членами НОК

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Баскетбол В Україні
17 листопада 20:58
Бродський і Волков стали членами НОК

На Генасамблеї Національного олімпійського комітету глава Федерації баскетболу Михайло Бродський і легенда українського баскетболу Олександр Волков були затверджені членами НОК.

Всього було затверджено 168 членів НОК, термін повноважень яких спливе в 2026 році.

Нагадаємо, в результаті голосування новим главою НОК став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Одним з віце-президентів затверджений Андрій Шевченко.


Карен Агабекян
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Теги

Олександр Волков Михайло Бродський НОК (України)

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