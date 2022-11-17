Бродський – єдиний кандидат на посаду президента ФБУ
Бродський і Волков стали членами НОК
Баскетбол буде представлений в комітеті
На Генасамблеї Національного олімпійського комітету глава Федерації баскетболу Михайло Бродський і легенда українського баскетболу Олександр Волков були затверджені членами НОК.
Всього було затверджено 168 членів НОК, термін повноважень яких спливе в 2026 році.
Нагадаємо, в результаті голосування новим главою НОК став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Одним з віце-президентів затверджений Андрій Шевченко.
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