Розклад матчів збірної України у прекваліфікації чемпіонату світу-2027
«Синьо-жовті» у групі зустрінуться зі Словаччиною та Швейцарією
42 хвилини тому
Фото: FIBA
З 6 по 20 серпня збірна України з баскетболу проведе матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027. У групі A українці зустрінуться з національними командами Швейцарії та Словаччини.
Календар ігор «синьо-жовтих» у прекваліфікації ЧС-2027:
6 серпня, Швейцарія — Україна, 20:00 за київським часом
9 серпня, Україна — Словаччина, 17:00 за київським часом
16 серпня, Україна — Швейцарія, 17:00 за київським часом
20 серпня, Словаччина — Україна, 19:00 за київським часом
Нагадаємо, що легіонери з НБА не допоможуть збірній України.