Президент «Будівельника» висловився щодо можливого виступу киян в латвійсько-естонській лізі
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
Столична команда може поповнити склад учасників головного клубного турніру FIBA
«Будівельник» / Фото - ФБУНайтитулованіший клуб України київський «Будівельник» в сезоні-2022/23 має намір взяти участь в єврокубковому турнірі.
Як повідомляє basket.com.ua, столична команда подала заявку на участь в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, в сезоні-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабное вторгнення росії в Україну, кияни на момент зупинки чемпіонату займали 2 місце в турнірній таблиці з 23 перемогами в 31 матчі.
У минулому сезоні в головному клубному турнірі FIBA Україну представляв «Прометей», який нещодавно був прийнятий до складу учасників Єврокубка.
Раніше президент «Будівельника» Богдан Гулямов спростував інформацію про те, що в наступному сезоні кияни можуть виступати в латвійсько-естонської лізі:
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