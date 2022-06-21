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«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку

Столична команда може поповнити склад учасників головного клубного турніру FIBA
Баскетбол Суперліга
15:51
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
«Будівельник» / Фото - ФБУ
Найтитулованіший клуб України київський «Будівельник» в сезоні-2022/23 має намір взяти участь в єврокубковому турнірі. 

Як повідомляє basket.com.ua, столична команда подала заявку на участь в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, в сезоні-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабное вторгнення росії в Україну, кияни на момент зупинки чемпіонату займали 2 місце в турнірній таблиці з 23 перемогами в 31 матчі.

У минулому сезоні в головному клубному турнірі FIBA Україну представляв «Прометей», який нещодавно був прийнятий до складу учасників Єврокубка.

Раніше президент «Будівельника» Богдан Гулямов спростував інформацію про те, що в наступному сезоні кияни можуть виступати в латвійсько-естонської лізі:
Володимир Кириченко
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Теги

Будівельник Ліга чемпіонів (баскетбол)

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