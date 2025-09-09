Олег Гончар

25-річний нігерійсько-австралійський баскетболіст Уче Дібіамака, який виступає на позиції захисника, став гравцем Черкаських Мавп.

Дібіамака провів успішний сезон 2025 року у складі Брісбен Кепіталс у лізі NBL1. За свою кар’єру він також грав у Австралії, Індії та США, зокрема за студентську команду Університету святого Едварда, який закінчив у 2023 році.

У сезоні 2025 року Дібіамака демонстрував стабільну та результативну гру. У середньому за матч він проводив 31,9 хвилини на майданчику, набирав 17,2 очка з відсотком реалізації 45,6% двоочкових і 36,8% триочкових кидків. Крім того, у його активі 4,9 підбирання, 2,9 передачі, 1,1 перехоплення та 1,4 втрати за гру. Рейтинг ефективності гравця склав 13,1.

