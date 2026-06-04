Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Віталій Черній підбив підсумки виступу підопічних на груповому етапі чемпіонату світу-2026. Слова наводить ФБУ.

Наставник привітав команду з тріумфальними результатами у матчах проти збірних Франції та Литви, які дозволили синьо-жовтим забезпечити собі місце у раунді плей-оф.

По-перше, вітаю всіх нас з двома дуже важливими перемогами. Дуже вдячний дівчатам за характер, за самовідданість у кожному елементі. Були дуже тяжкі ігри, але є перемоги, і найголовніше зараз — не зупинятися. Дуже хочеться, зробивши такий великий крок на цьому турнірі, досягти більшого. Головне зараз налаштуватися психологічно і, мабуть, довести, що ми можемо грати відповідальні ігри.

Я впевнений у дівчатах, впевнений у наших вболівальниках. Велика вдячність усім за підтримку. Сподіваюся, що на наступних іграх її буде ще більше. Це надихає і дає сили. Тому з перемогою всіх, йдемо далі.