Тренер збірної України з баскетболу 3х3 оцінив дебютні матчі на ЧС: «Ми не використовували свої сильні сторони»
Фахівець пояснив, чому перший ігровий день виявився для команди занадто важким
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер жіночої національної збірної України з баскетболу 3х3 Віталій Черній оцінив виступи своїх підопічних у перший ігровий день на чемпіонаті світу у Варшаві.
В інтерв'ю пресслужбі ФБУ керманич синьо-жовтих відверто визнав, що дебют на планетарному форумі виявився складним з психологічної та тактичної точок зору.
Перший ігровий день склався дуже важко. У першій грі відчувалося хвилювання, ми не використовували свої сильні сторони. Десь збивалися на ті рішення, які не відповідали тому плану і тим задумам, які ми готували на гру.
Нагадаємо, українська команда розпочала груповий етап із поразки від Канади (11:14), після чого у напруженому поєдинку вирвала перемогу над Японією (19:18).
Попереду на збірну України чекають ще два поєдинки групової стадії проти команд Франції та Литви, які відбудуться у четвер, 4 червня.
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