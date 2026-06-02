Денис Сєдашов

Головний тренер жіночої національної збірної України з баскетболу 3х3 Віталій Черній оцінив виступи своїх підопічних у перший ігровий день на чемпіонаті світу у Варшаві.

В інтерв'ю пресслужбі ФБУ керманич синьо-жовтих відверто визнав, що дебют на планетарному форумі виявився складним з психологічної та тактичної точок зору.

Перший ігровий день склався дуже важко. У першій грі відчувалося хвилювання, ми не використовували свої сильні сторони. Десь збивалися на ті рішення, які не відповідали тому плану і тим задумам, які ми готували на гру. Віталій Черній

Нагадаємо, українська команда розпочала груповий етап із поразки від Канади (11:14), після чого у напруженому поєдинку вирвала перемогу над Японією (19:18).

Попереду на збірну України чекають ще два поєдинки групової стадії проти команд Франції та Литви, які відбудуться у четвер, 4 червня.