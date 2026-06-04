Денис Сєдашов

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 провела чергові матчі групового раунду на чемпіонаті світу, який триває у Варшаві. Підопічні Віталія Чернія почергово обіграли команди Франції та Литви.

У першому поєдинку ігрового дня українки здолали Францію з рахунком 11:10. Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала Кристина Філевич, яка записала до свого активу 6 очок. У наступному турі збірна України переграла Литву — 16:14. Цього разу лідерські функції на себе взяла Міріам Уро-Ніле, яка набрала 8 балів.

Враховуючи попередні результати — поразку від Канади (11:14) та перемогу над Японією (19:18) — українки гарантували собі щонайменше друге місце у групі та участь у раунді плей-оф. У разі перемоги Франції над Канадою у заключному матчі, українська збірна фінішує першою та напряму вийде до чвертьфіналу світової першості.

Нагадаємо, світовий форум у Польщі проходитиме до 7 червня.

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