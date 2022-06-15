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«Чикаго» і «Атланта» зацікавлені в обміні Гобера

Угода француза з «Ютою» розраховано до 2026 року з опцією гравця
Баскетбол НБА
22:20
«Чикаго» і «Атланта» зацікавлені в обміні Гобера

«Чикаго» і «Атланта» зацікавлені в обміні центрового «Юти» Руді Гобера, повідомляє інсайдер Bleacher Report Джейк Фішер

У француза діє п'ятирічна угода з «Ютою», яке розраховане до 2026 року з опцією гравця на останній сезон. Але клуб з Солт-Лейк-Сіті розглядає можливість його обміну. Нагадаємо, що «Чикаго» не зацікавлений в обміні Миколи Вучевича на Руді Гобера.

«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Донована Мітчелла, але готова розглянути пропозиції по Руді Гоберу.

Рене Тер Велде
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Теги

Руді Гобер Юта Джаз Атланта Хоукс Чикаго Буллз

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