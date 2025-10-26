Чикаго, Оклахома та Денвер здобули перемоги Орландо, Атланту та Фінікс
Філадельфія та Мемфіс були сильнішими за Шарлотт і Індіану
11 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо – Чикаго 98:110 (30:29, 19:23, 31:31, 18:27)
Орландо: Банкеро 24 + 10 підбирань, Ф. Вагнер 17 + 7 підбирань, Бейн 14, Картер 8 + 13 підбирань, Джонс 0 – старт; Блек 19 + 5 втрат, да Сілва 8, Бітадзе 3 + 9 підбирань, Річардсон 3, Айзек 2, Ховард 0.
Чикаго: Гідді 21 + 8 підбирань, Вучевич 15 + 8 підбирань, Джонс 13 + 8 передач + 5 перехоплень, Бузеліс 3, Окоро 0 – старт; Сміт 16, Досунму 15, Вільямс 12, Хертер 11 + 7 підбирань + 6 передач, Філіпс 4, Террі 0.
Атланта – Оклахома-Сіті 100:117 (26:31, 29:29, 25:39, 20:18)
Атланта: Александер-Уокер 17, Янг 15 + 10 передач + 5 втрат, Гуйє 11, Оконгву 11 + 12 підбирань, Деніелс 8 – старт; Крейчі 13, Ньюелл 12 + 10 підбирань, Уоллес 5, Кеннард 5, Топпін 2, Данте 1, Х’юстан 0.
Оклахома-Сіті: Холмгрен 31 + 11 підбирань, Гілджес-Александер 30, Хартенштайн 14 + 10 підбирань, Дорт 5, Уоллес 3 – старт; Мітчелл 14 + 7 підбирань + 7 передач, Віггінс 9, Джейлін Вільямс 7, Янгблад 4, Барнхайзер 0, Карлсон 0, Дженг 0.
Філадельфія – Шарлотт 125:121 (36:29, 25:29, 25:38, 39:25)
Філадельфія: Максі 28 + 9 передач, Ембіїд 20, Убре 19, Еджкомб 15 + 8 передач, Барлоу 2 – старт; Граймс 24, Едвардс 9, Драммонд 7+13 підбирань, Бона 1, Вокер 0.
Шарлотт: Болл 27 + 10 підбирань + 8 передач, Секстон 21 + 7 передач, Бріджес 18 + 9 підбирань + 7 передач, Колкбреннер 14 + 7 підбирань, Міллер 4 – старт; Кніппел 14, Джеймс 10, Діабате 6, Менн 4, Салон 3, Пламлі 0.
Мемфіс – Індіана 128:103 (23:21, 37:31, 43:32, 25:19)
Мемфіс: Морент 19 + 8 передач, Джарен Джексон 17, Колдуелл-Поуп 10, Лендейл 8 + 8 підбирань, Уеллс 5 – старт; Кауард 27, Смолл 16+6 передач, Кончар 9, Альдама 9+8 підбирань, Спенсер 8, Джексон 0, Проспер 0, Холл 0.
Індіана: Матурін 26, Несміт 15, Сіакам 13 + 6 передач, Шеппард 9, Уайзмен 4 – старт; Топпін 13 + 9 підбирань, Денніс 7 + 6 передач, Уокер 6 + 7 підбирань, Бредлі 5, Джексон 3, Хафф 2, Пітер 0.
Денвер – Фінікс 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28)
Денвер: Дж. Мюррей 23, К. Браун 20, Гордон 17, К. Джонсон 15, Йокіч 14 + 14 підбирань + 15 передач + 5 втрат – старт; Валанчюнас 12+7 підбирань, Б. Браун 11, Вотсон 7, Хардуей 4, Холмс 3, Стротер 3, Пікетт 2, Ннаджі 2, Джонс 0.
Фінікс: Букер 31 + 7 передач + 9 втрат, Аллен 17, Брукс 15, Данн 9 + 7 підбирань, Ігодаро 4 – старт; О’Ніл 7, Гіллеспі 6, Малуач 6, Хейс-Девіс 4, Річардс 4, Ліверс 3, Флемінг 3, Гудвін 2.