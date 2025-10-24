НБА. 42 очки Каррі допомогли Голден Стейт обіграти Денвер
Оклахома-Сіті у повторі фіналу переграла Індіану
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана – Оклахома-Сіті 135:141 OT (25:22, 22:32, 31:27, 35:32, 11:11, 11:17)
Індіана: Матурін 36 + 11 підбирань, Сіакам 32 + 15 підбирань, Несміт 5 + 7 підбирань, Нембхард 4, Джексон 0 – старт; Топпін 20, Шеппард 15 + 8 підбирань, Уокер 13, Хафф 5, Пітер 3, Бредлі 2, Ферфі 0.
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 55 + 8 підбирань, Віггінс 23 + 9 підбирань, Холмгрен 15 + 12 підбирань, Дорт 7 + 8 підбирань, Хартенштайн 5 + 14 підбирань – старт; Мітчелл 26, Джейлін Вільямс 5, Янгблад 3, Барнхайзер 2, Карлсон 0, Дженг 0.
Голден Стейт – Денвер 137:131 OT (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11)
Голден Стейт: Каррі 42+7 передач, Батлер 21+6 передач, Кумінга 14, Др. Грін 13 + 8 підбирань + 8 передач, Подземські 11 – старт; Хорфорд 13, Хілд 11, Пейтон II 6, Річард 6, Пост 0.
Денвер: Гордон 50 + 8 підбирань, Дж. Мюррей 25 + 10 передач, Йокіч 21 + 13 підбирань + 10 передач, К. Браун 6, К. Джонсон 5 – старт; Хардуей 10, Валанчюнас 8, Б. Браун 4, Вотсон 2, Джонс 0.
Поділитись