Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк вдруге поспіль вийшов у старті Юти у матчі регулярного чемпіонату НБА.

У грі з Сакраменто (104:105) він провів на майданчику 24 хвилини, за які набрав 9 очок і зробив 4 підбирання. 28-річний українець реалізував 3/7 з гри, у тому числі 2/5 триочкових, і 1/1 зі штрафних.

Наступний матч Юта проведе 28 жовтня проти Фінікса.

Цього сезону Михайлюк у двох матчах набирає в середньому по 9 очок, 2,5 підбирання і 1,5 асиста.

Нагадаємо, Михайлюк набрав 9 очок у матчі проти Кліпперс.