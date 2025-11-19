Олег Гончар

Даллас Маверікс, який провально стартував у сезоні, прискорює перебудову навколо 18-річного Купера Флегга, повідомив Тім Макмегон з ESPN.

Марк К'юбан, який повернувся в клуб, планує переорієнтуватися на майбутнє. Перший номер драфту Флегг дав команді другий шанс.

Кілька джерел у клубі заявили, що Маверікс вивчать ринок обмінів щодо Девіса до дедлайну сезону. Девіс зіграв лише в 14 з 48 матчів після переходу в лютому 2024-го. Цього сезону у нього в середньому 20,8 очка та 10,2 підбирання за гру.

Флегг, задрафтований першим в 2025 році, вважається гравцем, навколо якого будуватимуть команду.

Експерти прогнозують, що Даллас може обміняти Девіса на пікі драфту-2026.

Нагадаємо, раніше Даллас звільнив менеджера, який обміняв Дончича.