Дніпро переміг Черкаських Мавп у першій грі чвертьфінальної серії Суперліги

Дніпро переміг Черкаських Мавп у стартовому поєдинку 1/4 фіналу Суперліги GGBET.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Закурдаєв, на рахунку якого 18 очок. У складі гостей 14 очок та 8 підбирань набрав Джермейн Гемлін.
Суперліга GGBET. Плейоф, 1/4 фіналу. Перший матч
Дніпро — Черкаські Мавпи 93:62 (20:18, 25:11, 26:14, 22:19)
Друга гра серії до двох перемог відбудеться у Черкасах 8 квітня.
