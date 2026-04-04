Володимир Кириченко

Українські спортсмени здобули 9 медалей на змаганнях зі спортиної гімнастики Luxembourg Open 2026.

Серед дорослих бронзу у вправах на різновисоких брусах здобула Поліна Дяченко.

Серед юніорів Тимофій Кириченко виграв золото в опорному стрибку, Валентин Гаврильченко став срібним призером у вільних вправах і у вправах на кільцях, Володимир Головін завоював золоті нагороди у багатоборстві, вправах на кільцях і брусах, а також срібло на коні махах.

Юніорська збірна України здобула бронзу у командному турнірі. До складу входили Головін, Кириченко, Гаврильченко, Максим Борисов і Богдан Петренко.

Раніше збірна України зі спортивної гімнастики здобула 4 нагороди на турнірі DTB Pokal Stuttgart.