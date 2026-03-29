Стали відомі всі пари плей-оф баскетбольної Суперліги
Перші матчі плейоф заплановані на 4 квітня
близько 3 годин тому
Фото: ФБУ
За підсумками заключних матчів регулярного чемпіонату сформовані пари першого етапу плей-оф Суперліги GGBET.
Переможцем регулярної першості став чинний чемпіон Дніпро — у першому раунді зіграє проти Черкаських Мавп.
Пари першого етапу плейоф Суперліги
Дніпро — Черкаські Мавпи
Харківські Соколи — Ніко-Баскет
Київ-Баскет — Запоріжжя
Прикарпаття-Говерла — Рівне-ОШВСМ
Перші матчі плейоф заплановані на 4 квітня.
Дніпро Запоріжжя та Ніко-Баскет виграли останні матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
