Дніпро програв Брашову у другому матчі кваліфікації Кубка Європи FIBA
Українська команда не змогла вийти до основного раунду єврокубку
близько 12 годин тому
Фото: FIBA
Дніпро програв другий матч кваліфікації Кубка Європи FIBA, зазнавши розгрому від румунської Корони Брашов. Поєдинок-відповідь команда Володимира Коваля провела на майданчику суперника.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Айзея Озборн, який набрав 21 очко.
Кубок Європи FIBA. Кваліфікація, матч №2
Дніпро — Корона Брашов 64:95 (15:31, 19:21, 15:19, 15:24)
Перша гра – 69:83
Таким чином Брашов пробився до основного раунду єврокубку — групового етапу, де потрапив до групи C.
