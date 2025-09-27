FIBA може усунути ізраїльські збірні та клуби за рекомендацією МОК
Поки що жодних змін немає
близько 20 годин тому
Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) може усунути ізраїльські колективи у разі рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Цитує представник FIBA видання Mundo Deportivo.
«Реальність нинішньої ситуації така, що FIBA, як і раніше, користується підтримкою і керується принципами та рекомендаціями МОК, тому на даний момент жодних змін у цьому питанні немає. Таким чином, на даний момент немає жодних обмежень щодо ізраїльських спортсменів чи ізраїльських команд».
Питання про усунення ізраїльських команд пов'язане з військовим конфліктом Ізраїлю та Палестини, а також із обстановкою в секторі Газа.
Раніше повідомлялося, що МОК не обговорював відсторонення Ізраїлю від ОІ-2026 через дії в Газі.
