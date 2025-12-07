Дніпро у Суперлізі обіграв Запоріжжя, Київ-Баскет поступився Прикарпаття-Говерлі
Рівне втримало перемогу над Старим Луцьком
близько 1 години тому
7 грудня у баскетбольній Суперлізі відбулося три зустрічі. Дніпро переграв Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла завдала поразки Київ-Баскету, а Старий Луцьк мало не врятувався у матчі з Рівним.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Запоріжжя – Дніпро 70:78 (22:20, 13:22, 18:17, 17:19)
Запоріжжя: Ліщина 18 + 8 підбирань, Ловінгс 10 + 3 втрати + 3 перехоплення, Меттьюз 15 + 5 підбирань, Ейса 13 + 14 підбирань, Буц 4 + 6 підбирань – старт; Кіктєв 10, Петренко 0, Величко 0, Кліманов 0.
Дніпро: Горобченко 0, Дубоненко 6 + 4 підбирання, Конєв 11 + 4 підбирання + 4 передачі, Тимофеєнко 16 + 11 підбирань, Сипало 21 + 12 підбирань + 5 блок-шотів – старт; Загреба 10 + 3 підбирання + 3 передачі, Сорочан 7 + 5 підбирань, Колдомасов 7 + 4 підбирання + 4 передачі, Закурдаєв 0, Бондарчук 0.
Київ-Баскет – Прикарпаття-Говерла 61:66 (22:14, 11:13, 17:25, 11:14)
Київ-Баскет: Сушкін 19 + 5 перехоплень, Смітюх 9, Клевзуник 9 + 8 підбирань, Сандул 4 + 8 підбирань, Мануйлик 0 — старт, Бублик 8 + 4 підбирання, Романиця 8, Карпюк 4 + 7 підбирань, Колаволе 0
Говерла: Рід 15 + 5 передач - 6 втрат, Морозов 14 + 7 підбирань, Старцев 12 + 4 передачі, Кабацюра 10 + 7 підбирань, Кузнецов 0 — старт, Рудий 5, Чугунов 4 + 6 підбирань, Марків 4, Дмитренко 2
Рівне – Старий Луцьк 81:79 (25:27, 18:18, 24:10, 14:24)
Рівне-ОШВСМ: Дюпрі 12 + 8 підбирань, Трейлор 24 + 9 підбирань, Тимощук 3 + 6 підбирань, Хайнс 17, Коровяков 15 – старт; Шепелев 4, Поносов 3, Шептицький 3, Рябой 0
Старий Луцьк: Рой 20 + 9 підбирань, Ніколайчук 4, Дюпін 2, Мур 15 + 5 підбирань, Лесик 10 – старт; Андерсон 18, Горобченко 10, Михайлов 0