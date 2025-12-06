Харківські Соколи, Київ-Баскет, Кривбас та Рівне здобули перемоги у Суперлізі
Прикарпаття-Говерла зазнала поразки з різницею у 42 очки
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі України були зіграні чергові матчі.
Харківські Соколи – Ніко-Баскет 82:65 (19:15, 21:17, 27:16, 15:17)
Київ-Баскет — Старий Луцьк 73:69 (14:18, 20:14, 15:20, 24:17)
Черкаські Мавпи — Кривбас 62:64 (15:18, 18:9, 15:16, 14:21)
Рівне — Прикарпаття-Говерла 103:61 (20:20, 28:15, 34:9, 21:17)
Черкаські Мавпи поступилися Ніко-Баскету, Харківські Соколи здолали Кривбас.
Поділитись