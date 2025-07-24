Володимир Кириченко

Колишній гравець НБА Джефф Тіг заявив, що зірка Асоціації Леброн Джеймс використовував стероїди в період виступів за Маямі Хіт.

Цитує Тіга basketnews.com.

«Він був на стероїдах, бро. Йому довелося пропустити матчі через стероїди. Нібито. Вони почали тестувати на HGH, і він змушений був сісти (на лавку – прим.). Сказав, що в нього болить спина, пропустив три тижні, а коли повернувся – був уже худим».

HGH – гормон росту людини, технічно не є стероїдом, але це речовина, яку іноді незаконно використовують для прискорення відновлення, зменшення жирової маси та покращення спортивних показників.

Леброн провів у складі Маямі 4 сезони (2010-2014), у 2012 і 2013 роках здобув з командою чемпіонські титули.

Минулого сезону 40-річний Джеймс провів 70 матчів у регулярному чемпіонаті, в середньому набираючи 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі.

Раніше повідомлялося, що Джеймс влітку міг змінити клубну прописку.