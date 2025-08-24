Олег Гончар

Президент баскетбольного клубу Рівне та віцепрезидент Федерації баскетболу України Сергій Ліщук поділився радісною новиною: його 13-річна донька Анастасія Ліщук стала переможницею чемпіонату Європи U-16 у складі юнацької збірної Іспанії.

У фінальному матчі, який відбувся 24 серпня 2025 року, Іспанія здолала Словенію з рахунком 62:47. Анастасія, яка виступає за юнацьку команду Валенсії, зробила вагомий внесок у тріумф своєї команди.

«Мрію батька здійснила дочка. Неймовірно пишаюсь». Сергій Ліщук

Зазначимо, що у ФБУ Ліщук відповідає за напрям розвитку дитячого баскетболу.