Донька Ліщука стала чемпіонкою Європи U-16 у складі збірної Іспанії
13-річна Анастасія допомогла Іспанії здолати Словенію у фіналі
34 хвилини тому
Анастасія Ліщук
Президент баскетбольного клубу Рівне та віцепрезидент Федерації баскетболу України Сергій Ліщук поділився радісною новиною: його 13-річна донька Анастасія Ліщук стала переможницею чемпіонату Європи U-16 у складі юнацької збірної Іспанії.
У фінальному матчі, який відбувся 24 серпня 2025 року, Іспанія здолала Словенію з рахунком 62:47. Анастасія, яка виступає за юнацьку команду Валенсії, зробила вагомий внесок у тріумф своєї команди.
«Мрію батька здійснила дочка. Неймовірно пишаюсь».
Зазначимо, що у ФБУ Ліщук відповідає за напрям розвитку дитячого баскетболу.
