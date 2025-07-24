Олег Гончар

Колишній баскетболіст НБА Патрік Беверлі розглядає можливість стати інвестором ізраїльського баскетбольного клубу Хапоель Тель-Авів, повідомляє BasketNews.

Власник команди Офер Янай підтвердив, що ведуться переговори щодо залучення 37-річного гравця як акціонера.

Патрік Беверлі приєднався до Хапоеля влітку 2024 року, підписавши контракт на два роки вартістю 4 мільйони доларів. Проте 13 лютого 2025 року він покинув клуб після відсторонення через конфлікт із головним тренером Дімітрісом Ітудісом. Причиною стало те, що Беверлі висміяв тренера в соцмережах після того, як той залишив його на лаві запасних у другій половині матчу ізраїльської ліги.

За час виступів за Хапоель Беверлі зіграв 14 матчів у Єврокубку, набираючи в середньому 10,7 очка, 4,1 підбирання та 4,6 передачі за 24,4 хвилини, з відсотками влучань 41,0% з гри, 35,3% з триочкової та 96,8% зі штрафних. У 9 матчах ізраїльської ліги його показники склали 9,4 очка, 3,3 підбирання та 3,4 передачі за гру.

Беверлі провів 12 сезонів у НБА, зігравши 666 матчів за сім команд, зокрема Х’юстон Рокетс, Лос-Анджелес Кліпперс і Мілвокі Бакс. Його середня статистика в НБА – 8,3 очка, 4,1 підбирання та 3,4 передачі за гру.

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