Тренер Бостона у Літній лізі НБА Метт Рейнольдс підбив підсумки виступу Максима Шульги на змаганнях . Слова наставника наводить basket.com.ua:

Думаю, в подальшому Шульзі доведеться виконувати змішані обов’язки в нападі, виступаючи як основний або запасний плеймейкер. У нього була досить хороша, стабільна гра на майданчику, він створював моменти для інших.

Більшість його кидків мені подобаються. Я очікую, що в майбутньому він робитиме їх частіше. Загалом, я думаю, це був справді хороший старт для нього. Ми дуже раді, що він з нами.