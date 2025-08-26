Олег Гончар

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оголосила про дисциплінарні санкції проти гравців і федерацій Аргентини та Домініканської Республіки після масової бійки, що сталася після матчу групового етапу Кубка Америки-2025 року в Манагуа (Нікарагуа).

Гра завершилася перемогою Домінікани в овертаймі (84:83), після чого спалахнула сутичка між гравцями обох команд.

Санкції для Домініканської Республіки:

Девід Джонс-Гарсія – дискваліфікація на 2 матчі.

Хуан Герреро та Хуан Суеро – по 1 матчу.

Анхель Дельгадо – 1 матч із трирічним випробувальним терміном.

Федерація оштрафована на $25 000, із них 12 500 – умовно на 3 роки.

Санкції для Аргентини:

Гонсало Брессан – дискваліфікація на 2 матчі.

Франсіско Каффаро та Хуампі Ваулет – по 1 матчу.

Тренер Пабло Прігіоні оштрафований на $2 500.

Федерація оштрафована на $25 000, із них 12 500 – умовно на 3 роки.

FIBA зазначила, що подальших коментарів щодо санкцій не буде.

