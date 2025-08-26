FIBA дискваліфікувала сім гравців через бійку
Після масової сутички в матчі Кубка Америки-2025 федерації отримали штрафи, а гравців покарали дискваліфікаціями
Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оголосила про дисциплінарні санкції проти гравців і федерацій Аргентини та Домініканської Республіки після масової бійки, що сталася після матчу групового етапу Кубка Америки-2025 року в Манагуа (Нікарагуа).
Гра завершилася перемогою Домінікани в овертаймі (84:83), після чого спалахнула сутичка між гравцями обох команд.
Санкції для Домініканської Республіки:
Девід Джонс-Гарсія – дискваліфікація на 2 матчі.
Хуан Герреро та Хуан Суеро – по 1 матчу.
Анхель Дельгадо – 1 матч із трирічним випробувальним терміном.
Федерація оштрафована на $25 000, із них 12 500 – умовно на 3 роки.
Санкції для Аргентини:
Гонсало Брессан – дискваліфікація на 2 матчі.
Франсіско Каффаро та Хуампі Ваулет – по 1 матчу.
Тренер Пабло Прігіоні оштрафований на $2 500.
Федерація оштрафована на $25 000, із них 12 500 – умовно на 3 роки.
FIBA зазначила, що подальших коментарів щодо санкцій не буде.
