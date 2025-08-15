Збірна України втратила позиції у рейтингу FIBA
Наша команда не змогла потрапити на Євробаскет-2025, тому не отримала залікові бали
близько 2 годин тому
Жіноча збірна України / Фото - ФБУ
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночих збірних.
Команда України втратила сім позицій та стала 42-ю. Жіноча збірна не змогла відібратися на Євробаскет-2025, тому не отримала залікові бали.
Лідером заліку є збірна США.
Рейтинг FIBA:
1. США – 880,9
2. Австралія – 719,6
3. Франція – 719,2
4. Китай – 712,7
5. Бельгія – 702,1
6. Іспанія – 698,2
7. Канада – 661,6
8. Нігерія – 640,1
9. Бразилія – 637,8
10. Сербія – 615,2
...
42. Україна – 188
